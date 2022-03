Heute live: Dreyer zu Ergebnissen der Bund-Länder-Konferenz

Malu Dreyer ist Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. (Foto: dpa)

MAINZ - In einer Pressekonferenz heute um circa 18.15 Uhr informiert die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer über die Ergebnisse der jüngsten Bund-Länder-Konferenz. Die Länderchefs und –chefinnen treffen sich am Donnerstag mit Bundeskanzler Olaf Scholz zu ihrer nächsten Konferenz. Dabei steht vor allem um die Corona-Lage in Deutschland sowie die Lage in der Ukraine und die damit verbundenen Auswirkungen auf Bund und Länder im Mittelpunkt. Das umfasst unter anderem die Situation der Flüchtlinge, die Auswirkungen auf die Wirtschaft, auf die Energieversorgung und auch auf die Cybersicherheit.

