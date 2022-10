Hochschulen sparen Energie: 19 Grad und zeitweise Schließung

Ein leerer Hörsaal an einer Universität. (Bild: dpa) (Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild)

Mainz/Koblenz/Trier - Angesichts stark steigender Gas- und Strompreise sparen die Hochschulen in Rheinland-Pfalz Energie mit weniger Heizen bis hin zur zeitweisen Schließung. Um die von öffentlichen Einrichtungen erwarteten 15 Prozent Energieeinsparung zu erreichen, würden in der Zeit vom 4. Dezember 2022 bis 8. Januar 2023 die Vorlesungen als reine Online-Vorlesungen angeboten, teilte die Hochschule Koblenz mit. Eine Sprecherin erklärte am Mittwoch, in der Corona-Zeit sei viel Erfahrung mit digitaler Lehre gesammelt worden. Viele Studenten führen in den Wochen vor Weihnachten ohnehin zu ihren Eltern. „Wer aber zu Hause kein gutes WLAN hat oder in einer WG mit Krach wohnt, findet bei uns weiterhin Lernplätze“, ergänzte die Sprecherin. Auch während der Schließungszeit gebe es an der Hochschule Koblenz zwei auf 19 Grad geheizte Bereiche.

Diese Raumtemperatur im Wintersemester nennen auch andere Hochschulen in Rheinland-Pfalz. Die Johannes Gutenberg-Universität Mainz schränkt zudem die Öffnungszeiten ihrer Bibliothek in Randzeiten ein. Damit komme sie der Aufforderung des Landes nach, 15 Prozent des Energieverbrauchs einzusparen, teilte die Uni mit. Vorgesehen sei auch, den Betrieb wissenschaftlicher Großgeräte in Abstimmung mit den Nutzern einzuschränken. Die Raumtemperatur solle dort auf 19 Grad Celsius abgesenkt werden, wo es technisch und funktional möglich sei. Universitätspräsident Georg Krausch ergänzte: „Weitergehende Einschränkungen im Lehrbetrieb beispielsweise durch Gebäudeschließungen, Absage von Lehrveranstaltungen oder Umstellung auf ausschließliche Online-Lehre sind nicht geplant.“

Die Universität Trier verringert nach eigenen Angaben vom 2. November an ebenfalls die Öffnungszeiten der Bibliothek an deren Hauptstandort. An Werktagen beispielsweise schließt diese Einrichtung dann um 20.00 Uhr statt wie bislang erst um Mitternacht - und die vierstündige Öffnung am Sonntag entfällt komplett, wie ein Sprecher mitteilte. Zur neuen Raumtemperatur von 19 Grad sagte er: „Jetzt ist es ja mild draußen, aber als es kälter war, hat man das schon ein bisschen gespürt.“ Die Uni Trier erwäge zudem, ihre normale Schließungszeit an Weihnachten zu erweitern, „aber das ist noch in der Abstimmung“.

Auch die Universität Koblenz-Landau hat ihre Raumtemperatur nach eigenen Angaben auf höchstens 19 Grad gesenkt. Heizlüfter und Heizdecken sind laut ihrem Katalog von Sparmaßnahmen verboten. „Die Außen- und Flurbeleuchtung wurde reduziert“, heißt es weiter. Und: „Treppensteigen statt Fahrstuhlnutzung ist oft möglich und spart Energie.“

