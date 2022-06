Höchststand an Kirchenaustritten im Bistum Trier

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Mainz - Die Zahl der aus der Kirche ausgetretenen Katholikinnen und Katholiken im Bistum Trier hat im vergangenen Jahr den Höchststand von 18.599 Menschen erreicht. Sie lag damit fast doppelt so hoch wie im Jahr 2020 mit damals 10.836 Austritten, wie das Bistum am Montag bekannt gab. Generalvikar Ulrich Graf von Plettenberg sprach von einer „tragischen Entwicklung“ für die Kirche, „weil wir zum einen für Viele zum Ärgernis geworden sind, besonders im Bereich des Umgangs mit Missbrauch, zum anderen weil wir die Themen und Bedürfnisse der Menschen nicht mehr ansprechen“. Die hohe Zahl an Kirchenaustritten nannte er eine „Abstimmung mit den Füßen“.

Die Kirche müsse dahin gehen, wo sie gebraucht werde, etwa als Sinnstifterin, Helferin und Gesprächspartnerin, erklärte von Plettenberg. In dem Bistum, das sich auf weite Teile von Rheinland-Pfalz und des Saarlandes erstreckt, lebten den Angaben zufolge zuletzt rund 1.254.307 Katholikinnen und Katholiken (Stichtag 31. Dezember 2021).

© dpa-infocom, dpa:220627-99-819783/3