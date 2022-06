Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Bad Kreuznach - Johannes Schneider bleibt an der Spitze der ÖDP in Rheinland-Pfalz. Der 64-jährige Winzer wurde am Samstag auf dem Landesparteitag der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP) in Bad Kreuznach im Amt des Landesvorsitzenden bestätigt. Die Partei verfügt nach eigenen Angaben von Sonntag über rund 35 kommunale Mandate in Rheinland-Pfalz, darunter auch in der Landeshauptstadt Mainz.

© dpa-infocom, dpa:220612-99-634834/2