Juristin Simone Schneider wird neue Innenstaatssekretärin

Der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling. (© Frank Rumpenhorst/dpa/Archivbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Mainz (dpa/lrs) - - Die Juristin Simone Schneider wird Nachfolgerin von Innenstaatssekretär Randolf Stich. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (alle SPD) will die 51-Jährige an diesem Dienstag ernennen, wie die Staatskanzlei am Montag in Mainz ankündigte. Schneider leitet derzeit die Zentralabteilung in der Staatskanzlei. Der 56 Jahre alte Stich muss sein Amt nach sieben Jahren aus gesundheitlichen Gründen aufgeben.

„Simone Schneider verfügt als Zentralabteilungsleiterin über eine herausragende Verwaltungserfahrung und ist mit zahlreichen Schwerpunktthemen des Innenressorts bestens vertraut“, hieß es in einer Mitteilung von Dreyer und dem neuen Innenminister Michael Ebling (beide SPD).

Schneider arbeitet seit 2007 in der rheinland-pfälzischen Landesverwaltung. Sie ist im nordrhein-westfälischen Rheinbach geboren, verheiratet und zweifache Mutter. Bevor sie 2007 Referentin im Büro des Chefs der Staatskanzlei in Mainz wurde, arbeitete sie mehrere Jahre als Anwältin.

„Die Versetzung von Randolf Stich in den einstweiligen Ruhestand ist für mich ganz persönlich und für das Innenministerium ein schwerer Schritt“, sagte Dreyer. „Randolf Stich genießt hohe Anerkennung bei den Partnern der Landesregierung, insbesondere in der kommunalen Familie und den Blaulichtorganisationen.“

Der gebürtige Pfälzer Stich war Richter am Landgericht Koblenz und am Amtsgericht Westerburg, bevor er ins Innenministerium wechselte. Dort war er zuständig für die Zentralabteilung sowie Staatsrecht und Gesetzgebung. Er betreut die Themen Kommunales und Sport, Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Streitkräfte, Vermessung und Geoinformationen.

Zweite Innenstaatssekretärin ist Nicole Steingaß (SPD). Sie ist unter anderem Wiederaufbaubeauftragte des Landes für das bei der Flutkatastrophe verwüstete Ahrtal.