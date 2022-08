Kazungu-Haß verlässt SPD-Fraktion: Claus Schick folgt nach

Die rheinland-pfälzische SPD-Politikerin Giorgina Kazungu-Haß in Mainz. (Bild: dpa) (Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild)

Mainz - Die SPD-Politikerin Giorgina Kazungu-Haß scheidet aus dem rheinland-pfälzischen Landtag aus und kehrt in den Schuldienst zurück. Ihr Nachfolger im Parlament ist ab sofort der 53 Jahre alte Claus Schick, wie die Fraktion am Mittwoch in Mainz mitteilte. Schick ist Ortsvorsteher in Lachen-Speyerdorf und B-Kandidat im Wahlkreis von Kazungu-Haß in Neustadt an der Weinstraße. Kazungu-Haß war zuletzt Vorsitzende des Bildungsausschusses sowie Integrations- und Migrationspolitische Sprecherin sowie Religionspolitische Sprecherin der Fraktion.

Kazungu-Haß war vor ihrer Wahl in den Landtag 2016 Lehrerin und Konrektorin an einer Integrierten Gesamtschule. „Giorgina Kazungu-Haß war mehr als sechs Jahre eine sehr engagierte, ambitionierte und meinungsstarke Abgeordnete unserer Fraktion. Besonders in den Themenfeldern Kultur und Bildung, aber auch im Kampf gegen Alltagsrassismus hat sie sich besonders stark hervorgetan“, sagte die SPD-Landtagsfraktionsvorsitzende Sabine Bätzing-Lichtenthäler. Schick sei „ein Macher, der vor Ort seit Jahren anpackt und seinen Wahlkreis bestens kennt“.

„Ich setze meine Kraft und Expertise nun wieder in der Praxis um“, sagte Kazungu-Haß. Ihr Nachfolger sei „ein Teamplayer“ und sie habe großes Vertrauen in ihn. „Er wird ein nahbarer Abgeordneter sein, der zuhören kann, aber auch die Umsetzung angeht.“

