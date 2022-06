Kirchen: 25 Menschen aus Abschiebehaft freigelassen

Jetzt teilen:

Ingelheim - Auf Veranlassung kirchlicher Hilfswerke sind im vergangenen Jahr 25 Menschen aus dem rheinland-pfälzischen Abschiebegefängnis in Ingelheim freigelassen worden. Abschiebehaft werde immer noch „zu schnell, zu oft, zu lange“ verhängt, sagte die Caritas-Direktorin im Bistum Mainz, Nicola Adick, am Dienstag zu einem Bericht des Rechtshilfefonds für die Abschiebehaft. Caritas und Diakonie setzten sich demnach 2021 für insgesamt 59 dort inhaftierte Menschen ein. In 19 Fällen kam es zur Abschiebung ins Herkunftsland, in 15 Fällen wurden die Betroffenen in ein anderes EU-Land gebracht.

„Hinter diesen Zahlen verbergen sich Schicksale, die uns nicht egal sein dürfen“, sagte Adick. In vielen Fällen sei die angeordnete Haft von höheren Instanzen der Rechtsprechung als rechtswidrig eingestuft worden.

Zu Beginn dieses Jahres haben Caritas und Diakonie ihre 2001 begonnene Beratungsarbeit für Abschiebehäftlinge neu aufgestellt. Zusammen mit evangelischen Seelsorgerinnen und Seelsorgern organisiert die Caritas die Arbeit in Ingelheim jetzt in eigener Trägerschaft, während sich die Diakonie auf die Beratung in der Abschiebehaft in Darmstadt konzentriert. „Es bleibt ein gemeinsames Anliegen von Caritas und Diakonie, Menschen in Abschiebungshaft nicht alleine zu lassen“, erklärte das katholische Hilfswerk.

