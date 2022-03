Klöckner plädiert für diverse und unabhängige Presse

Jetzt teilen:

Wittlich - Die rheinland-pfälzische Bundestagsabgeordnete Julia Klöckner zeigt sich besorgt über aktuelle Entwicklungen in der Medienlandschaft. „Facebook ist nicht die freie Presse, Tiktok und Instagram auch nicht“, sagte Klöckner am Samstag auf einem Landesparteitag in Wittlich über diese Internet-Portale. „Wir brauchen eine glaubwürdige, diverse, unabhängige Presse.“

Klöckner sagte, dass sie sich beim Blick auf Medienverlage „große Sorgen mache, wo gespart wird, wie gespart wird“. Dabei dürfe die Pressevielfalt nicht gefährdet werden. „Wenn es attraktiver für einen Journalisten ist, in den Landesdienst als Pressesprecher zu gehen, als Journalist zu bleiben, müssen sich Verlage Gedanken machen.“

In Rheinland-Pfalz wechselten im vergangenen Jahr drei landespolitische Berichterstatter von einer Tageszeitung in ein Ministerium des Landes. Die Politikerin sprach von einer Koexistenz zwischen Politik und Medien, „kritisch auf Distanz, das ist auch notwendig“.

© dpa-infocom, dpa:220326-99-680558/2