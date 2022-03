Konstituierende Sitzung des Biotechnologie-Beirats

Malu Dreyer (SPD), Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, spricht. (Bild: dpa) (Foto: Fabian Sommer/dpa)

Mainz - Die Landesregierung will Rheinland-Pfalz zu einem führenden Biotechnologie-Standort in Deutschland ausbauen. Eine wichtige Rolle bei der Umsetzung dieses Vorhabens, das zu den erklärten Hauptzielen der Ampelkoalition gehört, soll ein hochkarätig besetzter Biotechnologie-Beirat spielen, der Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik zusammenbringt. Dieses Gremium wird an diesem Mittwoch zu seiner konstituierenden Sitzung zusammenkommen. Im Anschluss soll in einer Pressekonferenz (18.00 Uhr) über Personalentscheidungen und Inhalte informiert werden. Mit dabei sind auch Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Wissenschaftsminister Clemens Hoch (beide SPD).

