Kritik an Bundesregierung auf CDU-Landesparteitag

Wittlich - Die CDU-Landesvorsitzende Julia Klöckner und ihr designierter Nachfolger Christian Baldauf haben die Bundesregierung scharf kritisiert. Auf einem Landesparteitag in Wittlich bezeichnete die Bundestagsabgeordnete Klöckner die Ministerinnen Anne Spiegel, Annalena Baerbock (beide Grüne) und Nancy Faeser (SPD) am Samstag als „selbsternannte Feministinnen“ und warf ihnen vor, nichts dagegen zu unternehmen, dass Frauen und Mädchen aus der Ukraine bei ihrer Ankunft in Berlin mit Zwangsprostituion konfrontiert würden.

Klöckner kritisierte auch das Verhalten von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) angesichts des Kriegs in der Ukraine: „Wo ist der Bundeskanzler? Wenn nicht jetzt, wann dann muss man Gesicht zeigen und Orientierung geben?“

Baldauf bezeichnete Gerhard Schröder (SPD) als einen „Ex-Kanzler, der sich von einem Kriegsverbrecher Rubel in die Taschen stopfen lässt“. Dies sei „nicht nur eine Schande für die SPD. Das ist eine Schande für Deutschland.“

