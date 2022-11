Land strebt Partnerschaft mit ukrainischer Region an

Jetzt teilen:

Mainz (dpa/lrs) - - Der Landtag Rheinland-Pfalz hat sich am Donnerstag einstimmig für eine Partnerschaft mit einer Region in der Ukraine ausgesprochen. Das Parlament forderte die Landesregierung auf, „eine geeignete Partnerregion in der Ukraine für unser Land zu finden, um so der Solidarität unter europäischen Nachbarn Ausdruck zu verleihen“. Der Antrag dazu wurde gemeinsam von fünf der sechs Fraktionen eingebracht; bei der Abstimmung schloss sich die AfD dem Anliegen an.

Bei der Wahl einer Partnerregion unter den 24 Regionen der Ukraine seien viele Gesichtspunkte abzuwägen, etwa die Möglichkeit zu Begegnungen von Schulen und Vereinen, sagte die SPD-Abgeordnete Heike Scharfenberger. Auch in Zeiten des Krieges könnten schon erste Kontakte geknüpft werden. Der Chef der Staatskanzlei, Fabian Kirsch, zeigte sich überzeugt, dass eine geeignete Region gefunden werde.