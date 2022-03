Landesgartenschau 2027: Heute fällt die Entscheidung

Kann sich Mainz gegen die anderen Bewerber durchsetzen und die Landesgartenschau 2027 in die Landeshauptstadt holen? (Foto: Lukas Görlach)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MAINZ - Sechs rheinland-pfälzische Städte bewerben sich für die Landesgartenschau 2027. Am Dienstag fällt die Entscheidung, ob Bendorf, Bitburg, Neustadt an der Weinstraße, Speyer, die Region Mittelmosel oder Mainz den Zuschlag erhalten. Anfang März stellten alle Bewerberstädte im Landtag ihre Konzepte vor. In Mainz drehen sich die Ideen vor allem um das Römische Erbe, die Wallanlagen, die Zitadelle. „Römische Gründung. Europäische Zukunft.“

Von einer Landesgartenschau erhofft man sich eine langfristige Entwicklung ausgehen, die Jahrzehnte nachwirken soll.

Insbesondere die Zitadelle, das Römische Theater und die Wallanlagen sollen über ein „grünes Band“ integriert werden. Auch die Neugestaltung des Volksparks ist ein wichtiger Aspekt des Konzepts.

Verknüpfte Artikel

„Sie alle können Landesgartenschau“, sagte Staatssekretär Andy Becht Anfang März bei der Vorstellung der Bewerber. Eine Jury, der unter anderem Naturschutzverbände, Sozialverbände, Vertreter der Zivilgesellschaft, Fachverbände und Vertreter aus der Politik angehören, wird die Entscheidung über den Zuschlag fällen.