Landesgartenschau kommt 2027 nicht nach Mainz

MAINZ - Die Entscheidung über die Austragung der Landesgartenschau Rheinland-Pfalz 2027 ist gefallen: Mainz wird nicht Ausrichter werden. Der Zuschlag geht nach Neustadt an der Weinstraße. Das gaben Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) nach dem Beschluss des Ministerrats am Dienstag bekannt. Eine Jury, der unter anderem Naturschutzverbände, Sozialverbände, Vertreter der Zivilgesellschaft, Fachverbände und Vertreter aus der Politik angehören, hatte die Entscheidung gefällt.

Neben Mainz und Neustadt an der Weinstraße hatten sich auch Speyer, Bendorf, die Südeifel mit Bitburg sowie die Mittelmosel rund um Traben-Trarbach und Bernkastel-Kues beworben. Anfang März hatten die Bewerber ihre Konzepte präsentiert. „Sie alle können Landesgartenschau, auch wenn am Schluss nur eine Kommune den Zuschlag erhalten kann“, hatte Andy Becht (FDP), der Staatssekretär im rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministerium, damals gesagt.



„Wir freuen uns auf die Landesgartenschau 2027 in Neustadt an der Weinstraße. Und wir sind ebenso begeistert von den weiteren fünf Bewerbern. Alle haben zukunftsweisende Ideen für ihre Städte oder Regionen vorgelegt. Die Entscheidung ist dem Ministerrat nicht leichtgefallen“, sagten Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt. Ministerpräsidentin Malu Dreyer ergänzte: „Dass sich dieses Mal so viele rheinland-pfälzische Kommunen aus ganz unterschiedlichen Regionen unseres Landes mit jeweils ganz unterschiedlichen Voraussetzungen, Schwerpunkten und Konzepten beworben haben, zeigt die große Vielfalt wunderbarer Gegenden in unserem Bundesland. Alle Konzepte wurden vom Bewertungsbeirat als grundsätzlich geeignet eingestuft. Das ist ein tolles Zeichen, wie sehr sich die Städte engagieren, um Nachhaltigkeit und Infrastruktur zu verbessern, den ökologischen Ausbau voranzubringen und den Lebensraum für die Menschen weiterentwickeln zu wollen.“

Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) zeigte sich am Tag der Verkündung traurig, aber optimistisch: „Ich gratuliere Neustadt an der Weinstraße. Die Landesgartenschau 2027 wird sicher fulminant. Ein bisschen traurig bin ich natürlich, dass unsere Bewerbung nicht die Zustimmung der Entscheider:innen gefunden hat.“ Dennoch sei er weiter optimistisch: „Nach wie vor sehe ich in den Konzepten, die wir für unsere Bewerbung entworfen haben, großes Potential für die nachhaltige Entwicklung unserer Stadt und die Aufwertung öffentlicher Grün- und Naherholungsflächen in der Landeshauptstadt.“ Mit diesen Konzepten habe man auch das kulturelle Erbe von Mainz stärker in den Fokus der Öffentlichkeit rücken wollen. Die Pläne und Konzepte würden nun nicht ins Archiv gepackt, sondern weiter an deren Umsetzung gearbeitet! „Zwar ohne festen Endpunkt ‚Landesgartenschau 2027‘, aber mit viel Motivation und der Agenda 2030 für unsere Stadt fest im Blick“, so Ebling.

Grün- und Umweltdezernentin Janina Steinkrüger (Grüne) ergänzte: „Neue Konzepte zur Stärkung der städtischen Freiräume besitzen eine besondere Bedeutung. Denn eine vielfältige Stadtgesellschaft hat vielfältige Nutzungsansprüche, die sich auf den Plätzen, in den Parkanlagen, auf den Sport- und Spielflächen wiederfinden müssen.“ Was ebenso verstärkt auf die Innenstadtlagen mit ihrem Einzelhandel und die Gastronomie zutreffe. Es müsse deshalb für den Aufbruch in die Stadt der Zukunft gelingen, bestehende Freiräume, ihre Nutzbarkeit und ihre Vernetzung, die ökologische Qualität und die kulturhistorische Ausstrahlung deutlich zu verbessern.

Weitere Projekte aus Leitbild „Mainz 2030“ sollen kommen

Baudezernentin Marianne Grosse (SPD) sagte: „Wir werden nun dennoch versuchen, so viele Anregungen die bei der Bürgerbeteiligung aus der Bürgerschaft an uns herangetragen wurden, in den nächsten Jahren umzusetzen.“ In Grosses Dezernat war die Bewerbung der Stadt erarbeitet worden. Die Bewerbungsunterlagen waren am 15. Oktober 2021 fristgerecht beim Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz eingereicht worden. Am 24. November 2021 hatte eine Bewertungskommission Mainz besucht und sich ein Bild von den Plänen gemacht.

Das aus der Bewerbung entstandene Leitbild „Mainz 2030“ habe ohnehin über die Landesgartenschau hinaus weitere Projekte vorgesehen, die Mainz dem Ziel einer klimaneutralen, lebenswerten Stadt der Zukunft näherbringen und die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen in Stadtentwicklung umsetzen sollen, hieß es in einer Mitteilung der Stadt. „Die Gartenschaukonzeption war auf diese Weise eingebettet in ein langfristiges Leitbild zur Entwicklung des öffentlichen Raumes in der Stadt der Zukunft. Dieses Leitbild will die Landeshauptstadt Mainz nun aus eigener Kraft angehen.“