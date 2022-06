Landtag beschäftigt sich mit Müll-Affäre in Nierstein

Jetzt teilen:

Mainz - Mit Asbest belasteter Bauschutt auf einem ehemaligen Kasernengelände in Nierstein bereitet den Bewohnern der Region schon länger Sorgen. Am Donnerstag hat sich auch das Plenum des rheinland-pfälzischen Landtags auf Antrag der AfD-Fraktion mit dem Thema befasst. Ihr Abgeordneter Ralf Schönborn forderte die Landesregierung auf, die Planungsaufsicht für die Entsorgung zu übernehmen. Er warf ihr und der Kreisverwaltung Mainz-Bingen vor, die Probleme beim aktuell größten Konversionsprojekt in Rheinland-Pfalz zu ignorieren.

Abgeordnete der drei Regierungsfraktionen und der CDU erwiderten, dass die Verantwortung für das jetzt als Rhein-Selz-Park bezeichnete Gelände allein bei den Behörden im Kreis Mainz-Bingen liege. Andreas Rahm (SPD) warf der AfD „Effekthascherei“ vor und sagte: „Die AfD möchte skandalisieren um jeden Preis.“

Die ungefährlichen Abfälle im Rhein-Selz-Park seien vollständig beseitigt oder in Containern gelagert, sagte Umweltministerin Katrin Eder (Grüne). Für die gefährlichen Abfälle sei die Entsorgung auf einer Deponie in Hessen geplant. Sie erwarte, dass die Voraussetzungen dafür bis Juli geklärt sind.

Das bis 2009 von den US-Streitkräften genutzte und etwa 70 Hektar große Gelände an der Bundesstraße 420 gehört jetzt zum größten Teil privaten Unternehmen und Investoren. Mit der Beseitigung des Abfalls seien seit Monaten drei Behörden beschäftigt, teilte die Kreisverwaltung Mainz-Bingen mit und nannte die Untere Abfallbehörde des Landkreises, die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd als Obere Abfallbehörde des Landes sowie die Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz. Hinweisen auf vergrabenen Müll gehe die Staatsanwaltschaft Mainz nach.

