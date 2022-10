Lewentz steht unter Druck - AfD fordert Misstrauensvotum

Roger Lewentz (SPD), rheinland-pfälzischer Innenminister, spricht bei einem Termin. (Bild: dpa) (Foto: Thomas Frey/dpa/Archiv)

Mainz - Die oppositionelle AfD-Fraktion hat ein Misstrauensvotum im Landtag gegen Innenminister Roger Lewentz (SPD) wegen der Flutkatastrophe im Ahrtal gefordert. „Dieser Minister hat ganz klar versagt in seiner Verantwortung“, sagte der stellvertretende AfD-Fraktionschef Jan Bollinger am Donnerstag in Mainz. Sollten Lewentz und Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) nicht die Konsequenzen ziehen, müsse dies der Landtag in einer Sondersitzung tun. Die AfD bräuchte allerdings noch Stimmen weiterer Abgeordneter, um solch ein Votum zu beantragen. Die anderen Oppositionsfraktionen CDU und Freie Wähler unterstützen dies bisher nicht. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sprach ihrem Innenminister das Vertrauen aus.

„Es gibt Gespräche zwischen CDU und Freien Wählern über die weitere Vorgehensweise“, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion Martin Brandl (CDU) der Deutschen Presse-Agentur, ohne Einzelheiten zu nennen. Für die Einberufung eines Sonderplenums zur Flutkatastrophe an der Ahr und dem Verhalten von Lewentz seien 34 Stimmen notwendig. Die CDU hat aber nur 31, die Freien Wähler 6. Den Antrag der AfD (8 Abgeordnete) unterstütze seine Fraktion nicht, sagte Brandl mit Hinweis auf den Unvereinbarkeitsbeschluss einer Zusammenarbeit.

Die Fraktion der Freien Wähler wollte sich am Abend nach einer Sitzung äußern. Sie fordern bislang nicht den Rücktritt von Lewentz, sondern von Umwelt-Staatssekretär Erwin Manz (Grüne) und dem Chef der für Katastrophenschutz zuständigen Landesbehörde ADD, Thomas Linnertz.

Hintergrund der Rücktrittsforderungen an Lewentz sind erst kürzlich bekannt gewordene Videoaufnahmen eines Polizeihubschraubers von der Flutkatastrophe im Ahrtal am Abend des 14. Juli 2021. Die laut Polizei versehentlich vergessenen Filme zeigen Menschen in höchster Not im Hochwasser und waren nach eigener Aussage auch Innenminister Lewentz bis vor kurzem nicht bekannt.

Im Raum steht der Vorwurf, dass Behörden bei der Rettung von Flutopfern teils zu wenig abgestimmt und zu spät gehandelt haben könnten. Lewentz hat dies für das Land zurückgewiesen. Für das tatsächliche Ausmaß der Katastrophe mit 134 Toten am 14. und 15. Juli habe er an jenem Abend keine Hinweise gehabt.

Ein Minister müsste nach Artikel 99 der Landesverfassung dann zurücktreten, wenn ihm bei einer Abstimmung die Mehrheit der 101 Landtagsabgeordneten das Vertrauen entzieht.

Dreyer sprach Lewentz erneut das Vertrauen aus. „Die Ministerpräsidentin vertraut dem Innenminister“, teilte die Staatskanzlei auf Anfrage mit. „Er hat zu den Vorgängen rund um die besagten Videos gemeinsam mit dem Innenministerium und den zuständigen Polizeipräsidenten ausführlich Stellung genommen.“

Die SPD regiert in einer Koalition mit FDP und Grünen. Das Ampel-Bündnis verfügt über die parlamentarische Mehrheit.

