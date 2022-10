Lewentz: Zentrale Säule der SPD und der Regierung kippt

Die Katastrophe und die Folgen

In der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 löste extremer Starkregen eine Hochwasserkatastrophe mit mehr als 180 Toten und schweren Verwüstungen aus. Besonders betroffen waren die Flüsse Ahr und Erft in den Kreisen Ahrweiler (Rheinland-Pfalz) und Euskirchen (Nordrhein-Westfalen).



Allein bei der Sturzflut im Ahrtal starben 134 Menschen, zwei Menschen sind noch immer vermisst. In Nordrhein-Westfalen kamen 49 Menschen ums Leben. Die Schäden lagen in beiden Ländern jeweils in zweistelliger Milliardenhöhe. In beiden Ländern beschäftigen sich Untersuchungsausschüsse der Landtage mit der Aufarbeitung der Katastrophe.



Am 7. April 2022 ist die nordrhein-westfälische Umweltministerin Ursula Heinen-Esser zurückgetreten. Zuvor war bekannt geworden, dass sich die CDU-Politikerin wenige Tage nach der Flutkatastrophe mit weiteren Regierungsmitgliedern auf Mallorca getroffen hatte, um den Geburtstag ihres Mannes zu feiern.



Am 11. April ist die Grünen-Politikerin Anne Spiegel als Bundesfamilienministerin zurückgetreten. Zur Zeit der Flut war sie Landesumweltministerin in Rheinland-Pfalz. Sie stand in der Kritik, weil ihr Ressort zuständig für die Hochwasserwarnungen im Land ist – ihr wurde vorgeworfen, zu spät und zu wenig vor der Flut gewarnt zu haben. Zudem wurde kurz vor ihrem Rücktritt bekannt, dass sie zehn Tage nach der Flut einen mehrwöchigen Familienurlaub in Frankreich angetreten hatte. Außerdem wurde ihr der Kurznachrichten-Wechsel mit ihren Mitarbeitern vorgeworfen, in dem sie sich am Morgen nach der Flut stark um ihr eigenes Image sorgte und ein „Blame Game“ innerhalb der Landesregierung befürchtete – Schuldzuweisungen in Richtung des Umweltministeriums, vonseiten des Innenministers Roger Lewentz.