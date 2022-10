Mainzer Grüne schicken Christian Viering in den OB-Wahlkampf

Kandidat für die Oberbürgermeisterwahl in Mainz Christian Viering spricht bei seiner Vorstellung. (© Andreas Arnold/dpa)

Mainz (dpa/lrs) - - Die Mainzer Grünen haben Christian Viering als Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl nominiert. Der 38 Jahre alte freigestellte Betriebsrat bei Boehringer Ingelheim kündigte am Samstag in Mainz an, sich vor allem für Klimaneutralität und gute Arbeitsplätze in der Landeshauptstadt stark machen zu wollen. „Ich kann diese Stadt in den nächsten acht Jahren bei den großen Herausforderungen führen, und ich kann auch diesen Wahlkampf gewinnen“, sagte Viering bei seiner Vorstellung.

Der ausgebildete Chemikant engagiert sich unter anderem für das Fanprojekt von Mainz 05 und ist Vertreter der Fanabteilung im Aufsichtsrat. Auch bei Amnesty International und der Aids-Hilfe ist der Gewerkschafter aktiv.

Viering wurde vom Kreisvorstand und der Fraktion - der größten im Stadtrat - nominiert. Die formale Aufstellung ist am 19. November bei der Jahreshauptversammlung geplant.

Die Mainzer wählen am 12. Februar 2023 und damit genau eine Woche vor dem Fastnachtswochenende ihr neues Stadtoberhaupt. Die Wahl ist notwendig geworden, weil Oberbürgermeister Michael Ebling Nachfolger des zurückgetretenen Innenministers Roger Lewentz (beide SPD) wurde.

Für die SPD, die seit mehr als 70 Jahren den Oberbürgermeister in Mainz stellt, kandidiert die Steuer- und Finanzpolitikerin Mareike von Jugenfeld (41). Die CDU schickt Wirtschaftsdezernentin Manuela Matz ins Rennen. Der parteilose Unternehmer Nino Haase tritt auch wieder an, diesmal aber nicht mit Unterstützung der CDU, sondern als unabhängiger Kandidat.

Im Stadtrat haben die drei Ampel-Parteien die Mehrheit. Die Grünen haben 17 Sitze, die SPD 12 und die FDP 4. Zweitstärkste Fraktion ist aber die CDU mit 14 Sitzen.