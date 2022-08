Mainzer in Mexiko nach Schüssen schwer verletzt

Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CANCUN/MAINZ - Nach Schüssen in einer Bar in der mexikanischen Stadt Playa del Carmen soll ein Tourist aus Mainz schwere Verletzungen erlitten haben. Wie die in Mexiko erscheinende Zeitung „The Cancun Sun“ berichtet, wurden in der Nacht zum 16. August zwei Personen verletzt, nachdem es in einer Bar im beliebten Touristenviertel Quinta Avenida in Playa del Carmen zu einer Schießerei gekommen war. Ein Opfer erlitt nur Schürfwunden. Das zweite Opfer, bei dem es sich laut „The Cancun Sun“ um einen ausländischen Touristen handelt, habe fünf Schusswunden und befinde sich in einem kritischen Zustand.

Zustand sei stabil

Die Generalstaatsanwaltschaft des mexikanischen Bundesstaats Quintana Roo teilte wiederum auf ihrem Twitteraccount mit, dass der Zustand des Touristen zwischenzeitlich stabil sei. Die mexikanische Zeitung „Por Esto” schreibt, dass das ausländische Opfer ein Mann aus Deutschland sei. Wie die Allgemeine Zeitung erfuhr, soll es sich um einen 32-jährigen Mann aus Mainz handeln.

LA PALABRA DEL CARIBE MX (@PALABRACARIBEMX) August 15, 2022

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Ihre Zustimmung ist 24 Stunden gültig. Sollten Sie Ihre Zustimmung vorher widerrufen möchten, können Sie dies jederzeit über den Cookie-Widerruf anpassen.



Der Angriff habe sich nach 23 Uhr in einer Bar namens The Roof ereignet, so „The Cancun Sun“. Zeugen, die Schüsse in der Bar gehört hatte, hatten die Polizei alarmiert. Am Tatort begann die Polizei, die Bar und ihre Umgebung abzusperren, um Passanten am Betreten zu hindern. Nach dem Angriff hätten Überwachungskameras Partygänger erfasst, die vom Tatort flohen. Die Polizei leitete eine Suchaktion ein, um den Täter zu finden. Bislang habe aber kein Täter ermittelt werden können.

Quinta Avenida bei Touristen sehr beliebt

Die Quinta Avenida gilt als einer der beliebtesten Orte für Touristen in Playa Del Carmen: Die belebte Straße ist voll von Kunsthandwerksgeschäften und Lebensmittelgeschäften sowie zahlreichen Restaurants und Bars, schreibt die Zeitung. Normalerweise gebe es hier eine große Polizeipräsenz aufgrund der großen Zahl von Touristen.

Nach Angaben eines Mitarbeiters der Stadt seien in der Roof Bar illegale Drogen gefunden worden. Es sei allerdings nicht bekannt, ob eines der beiden Opfer an Drogenkriminalität beteiligt gewesen sei oder sich mit Drogenkriminellen eingelassen habe.

Immer wieder Gewalt in Touristenvierteln

Die Touristenstädte an der mexikanischen Karibikküste geraten immer wieder wegen Gewaltkriminalität in die Schlagzeilen. Am 25. Juli wurden drei Personen ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem bewaffnete Angreifer im Touristenviertel von Playa del Carmen geschossen hatten. Im Januar wurden zwei Kanadier in einem Hotel am Rand der Stadt getötet und ein weiterer schwer verletzt. Im vergangenen Jahr wurde eine deutsche Touristin im benachbarten Tulum getötet, als sich verfeindete Banden einen Schusswechsel lieferten.