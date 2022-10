Mainzer OB Ebling folgt auf Lewentz

Michael Ebling ist zum neuen Innenminister von Rheinland-Pfalz ernannt worden. (Foto: Sascha Kopp )

MAINZ - Der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) ist neuer Innenminister von Rheinland-Pfalz. Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat den 55-Jährigen am Donnerstagnachmittag in der Mainzer Staatskanzlei zum Nachfolger des am Mittwoch zurückgetretenen Roger Lewentz (SPD) ernannt. Ebling war seit 2012 Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Mainz. Zuvor war er unter anderem Staatssekretär im Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur gewesen. Die Ernennung Eblings, der seit Jahren als Vertrauter der Ministerpräsidentin gilt, wird auch als Fingerzeig für eine mögliche Nachfolge Dreyers gedeutet – die Ministerpräsidentin ist bei der nächsten Landtagswahl (2026) 65 Jahre alt, bislang hat sie offen gelassen, ob sie erneut antritt. Schon früher gab es Spekulationen, dass Ebling ihr einmal nachfolgen könnte. Eblings Nachfolge im Amt des Oberbürgermeisters ist offen.

Die Nachricht vom Wechsel Eblings aus dem Rathaus in das Landeskabinett war am Morgen durchgesickert. Während der laufenden Sitzung des rheinland-pfälzischen Landtages teilte Landtagspräsident Hendrik Hering dann mit, dass die Tagesordnung um den Punkt "Bestätigung und Vereidigung eines neuen Mitglieds der Landesregierung" ergänzt wird. Nach seiner Ernennung wird der neue Minister dann auch vom Landtag bestätigt und vereidigt. Im Anschluss ist ein Pressestatement von Dreyer und Ebling geplant, das wir auf unserer Internetseite live übertragen (ca. 17.30 Uhr).



Noch vor der offiziellen Ernennung rief die Personalie Ebling Reaktionen bei der Opposition im Landtag hervor. Der Landesvorsitzende der rheinland-pfälzischen CDU, Christian Baldauf, gratulierte Ebling schon am Mittag, äußerte zugleich aber auch hohe Erwartungen. „Das Innenressort in Rheinland-Pfalz steht vor großen Herausforderungen. Der Katastrophenschutz im Land muss völlig neu aufgestellt werden, unsere Einsatzkräfte brauchen bessere Bedingungen für ihre Arbeit, Städte und Gemeinden müssen entlastet werden. Hier gibt es für Ebling viel zu tun“, sagte Baldauf. Mit Blick auf den Grund der Neubesetzung – „die Versäumnisse von Roger Lewentz in der Flutnacht“ – ergänzte er, es müsse alles getan werden, damit sich eine solche Katastrophe nicht wiederholt. Daran müsse Ebling jetzt arbeiten.





Für Gordon Schnieder, Generalsekretär der rheinland-pfälzischen CDU, kam die schnelle Nachbesetzung nicht überraschend: „Die schnelle Nachbesetzung offenbart, dass die Karte Ebling in der Staatskanzlei schon länger in der Schublade liegt – nämlich als Option für eine mögliche Nachfolge von Malu Dreyer“, erklärte er. Die Ministerpräsidentin nutze die Situation, um Ebling für die nächste Landtagswahl die nötige Bekanntheit zu verschaffen. „Das mag legitim sein, wirft aber erneut kein gutes Licht auf die gestern noch so angeschlagene Ministerpräsidentin“, sagte der CDU-Generalsekretär. Seiner Meinung nach scheine es der SPD einmal mehr um die schnelle Absicherung ihrer Macht zu gehen. Schnieder bedauerte, dass angesichts der Herausforderungen im Innenressort bei der Besetzung eine „fachliche“ Eignung weniger wichtig gewesen sei.

Auch der stellvertretende Vorsitzende und innenpolitische Sprecher der AfD-Landtagsfraktion, Jan Bollinger, äußerte sich. Die Flutkatastrophe an der Ahr habe die Mängel im Katastrophenschutz in Rheinland-Pfalz offengelegt, sagte er. Dieser müsse neu aufgestellt werden. „Dafür braucht es im Innenressort einen ausgewiesenen Experten oder eine Expertin mit Erfahrung und Sachkompetenz im Katastrophenschutz“, sagte Bollinger, aber „die suchen wir bei Herrn Ebling vergebens: Als Oberbürgermeister hat er die Stadt Mainz noch tiefer in die roten Zahlen geführt und der Landesregierung bei der Mohrenwäsche ihrer katastrophalen Kommunalpolitik Schützenhilfe geleistet.” Bei Eblings möglicher Ernennung handele es sich seiner Einschätzung nach um eine parteipolitisch motivierte Nachbesetzung, die den Interessen der Bürger und des Landes nicht gerecht werde.

Der vorherige Innenminister Lewentz war am Mittwoch zurückgetreten. In den vergangenen Tagen und Wochen war er wegen seines Krisenmanagements am Abend der Ahrflut (14./15. Juli 2021) immer stärker in die Kritik geraten. Erst kürzlich waren Videos eines Polizeihubschraubers und der dazugehörige Einsatzbericht vom Flutabend aufgetaucht, die einen Eindruck von der dramatischen Lage an der Ahr vermitteln. Lewentz hatte stets argumentiert, dass ihm und seinem Ministerium am Flutabend kein vollständiges Lagebild vorgelegen habe. Seinem Ministerium und ihm wurde zuletzt auch vorgeworfen, die wichtigen Dokumente über Monate hinweg dem Untersuchungsausschuss des Landtags und der Staatsanwaltschaft Koblenz nicht geliefert zu haben. Der Vorwurf der bewussten Zurückhaltung, gar Vertuschung steht im Raum. Lewentz hat bei seiner Rücktrittserklärung Fehler in seinem Ministerium eingeräumt, den Vorwurf der Vertuschung aber zurückgewiesen.