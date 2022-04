Mehr als 100 Kitas wegen Warnstreiks geschlossen

Jacken und Rucksäcke hängen in einer Kita im Flur. (Bild: dpa) (Foto: Caroline Seidel/dpa/Symbolbild)

Saarbrücken/Trier - Im Saarland und in Trier sind am Dienstag insgesamt mehr als 100 Kindertagesstätten geschlossen geblieben. Die Mitarbeiter hätten sich an einem Warnstreik beteiligt und seien an dem Tag zu Hause geblieben, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi. Es handle sich dabei um mehr als 100 Kitas im Saarland und sechs städtische Einrichtungen in Trier. Insgesamt hätten sich über 1500 Mitarbeiter von Kitas und sozialen Diensten an dem Warnstreik beteiligt.

Um auf die kommunalen Arbeitgebern Druck auszuüben, seien vor der nächsten Verhandlungsrunde weitere Warnstreiks am 4., 12. und 13. Mai geplant. Die bundesweiten Tarifverhandlungen sollen am 16. und 17. Mai in Potsdam fortgesetzt werden. Die Gewerkschaften Verdi und GEW fordern Verbesserungen der Arbeitsbedingungen, Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel und eine höhere Eingruppierung von Beschäftigten. Bundesweit betrifft der Tarifvertrag rund 330.000 Menschen.

