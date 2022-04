Mehr als tausend Teilnehmer bei Polizisten-Kundgebung

MAINZ - Mehr als tausend Polizeibeschäftigte aus ganz Deutschland haben am Montagmittag ab 13 Uhr in Mainz ihren beiden Ende Januar dieses Jahres in Ulmet im Landkreis Kusel getöteten Kollegen gedacht und für Demokratie, Rechtsstaat, Frieden und Freiheit demonstriert. Zum Aufzug mit anschließender Kundgebung auf dem Ernst-Ludwig-Platz hatten die rheinland-pfälzischen Landesgruppen der Gewerkschaft der Polizei (GdP), der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) und des Bundes deutscher Kriminalbeamter (BDK) aufgerufen. Anlass war der Tod einer 24-jährigen Kommissaranwärterin und eines 29-jährigen Oberkommissars in den frühen Morgenstunden des 31. Januars, die am Rande einer routinemäßigen Verkehrskontrolle von Wilderern ermordet worden waren . Mit der Versammlung sollte eine ernsthafte und lösungsorientierte Debatte über den Zustand des Rechtsstaates eingefordert werden, so die Vertreter der Gewerkschaften. „Polizistin oder Polizist – das ist kein Job, das ist unser aller Berufung“, stellten die Organisatoren heraus.