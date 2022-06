Merkel zieht es als Kanzlerin a.D. an Mosel, Rhein und Saar

Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). (Bild: dpa) (Foto: Fabian Sommer/dpa/Archivbild)

Berlin - Angela Merkel (CDU) will nach ihrer 16-jährigen Kanzlerschaft in ihrem neuen Lebensabschnitt den Westen Deutschlands näher kennenlernen. „Ich bin selten zweckfrei in den alten Bundesländern gewesen“, sagte die frühere Kanzlerin dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND/Samstag). „Ich bin nie einfach so auf der Loreley gewesen oder an der Moselschleife oder alleine im Trierer Dom oder Speyerer Dom“, ergänzte die in Ostdeutschland aufgewachsene Merkel.

Sie habe bisher nur wenig gemacht, was viele Menschen gern und selbstverständlich unternähmen, sagte Merkel. „Ich gehe jetzt in den Teil meines Lebens, der mir bisher verwehrt war. Als Mensch.“ Ihre politische Zeit über gut 30 Jahre sei eine große Ehre gewesen. Darüber sowie über ihre Kindheit und Jugend in der DDR werde sie mit ihrer langjährigen Büroleiterin Beate Baumann ein Buch schreiben, betonte Merkel.

© dpa-infocom, dpa:220617-99-705172/2