Minister stellt Investitionsprogramm für Kliniken vor

Mainz - Der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) will an diesem Mittwoch (12.30 Uhr) das Investitionsprogramm für die Krankenhäuser in dem Bundesland für dieses Jahr vorstellen. Die dabei vorgelegten Zahlen spielen eine wichtige Rolle bei den Planungen der Kliniken für ihre Zukunft.

Die Krankenhäuser waren in den vergangenen beiden Jahren eine der tragenden Säulen bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Viele Häuser sehen sich in einem schwierigen Umstrukturierungsprozess mit steigenden Ausgaben für Energie und Bauvorhaben, aber auch mit Personalmangel vor allem im ländlichen Raum konfrontiert.

