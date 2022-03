Ministerinnen Binz und Eder mit Corona infiziert

Ein Arzt hält einen Tupfer, mit dem ein Abstrich für einen Coronatest gemacht wird. (Bild: dpa) (Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild)

Mainz - Zwei Ministerinnen der rheinland-pfälzischen Landesregierung haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Betroffen sind die stellvertretende rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin und Integrationsministerin Katharina Binz sowie Klimaschutzministerin Katrin Eder (beide Grüne), wie Sprecher beider Ministerien am Mittwoch mitteilten. Binz befinde sich nach einem positiven Corona-Selbsttest am Dienstagnachmittag in häuslicher Isolation und habe leichte Symptome, teilte ihr Ministerium mit. Staatssekretär David Profit werde die Amtsgeschäfte in den nächsten Tagen übernehmen.

