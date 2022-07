Nachbarin von Landrat persönlich gewarnt

Die zerstörte, historische Bogenbrücke über die Ahr in Rech (Luftaufnahme mit einer Drohne). (Bild: dpa) (Foto: Boris Roessler/dpa/Archivbild)

Mainz - Nach den Worten einer Nachbarin hat Ahr-Landrat Jürgen Pföhler sie in der Flutnacht vor knapp einem Jahr persönlich gewarnt. Sie sei mit Pföhlers Frau befreundet und der Landrat habe am 14. Juli 2021 gegen 22.15 Uhr bei ihr geklingelt, berichtete die 61-Jährige am Freitag vor dem Landtags-Untersuchungsausschuss in Mainz. Pföhler habe berichtet, dass seine Frau wegen des Hochwassers weg wollte und er erfahren habe, dass in der flussaufwärts gelegenen Ortschaft Schuld fünf Häuser eingestürzt seien. Da seien bei ihr alle Alarmglocken angegangen, denn sie kenne das Ahrtal gut. Sie habe alle Bewohner ihres Hauses „geschnappt“ und sich in Sicherheit gebracht.

Die Nachbarin gab an, dass sie in Bad Neuenahr-Ahrweiler in derselben Straße wie der ehemalige Landrat und dessen Frau „direkt an der Ahr“, jedoch auf der anderen Straßenseite gewohnt habe. Zuvor habe sie kurz nach 19.00 Uhr gesehen, wie Pföhler bei anderen Nachbarn gewesen sei. Von weiteren Besuchen Pföhlers in der Nachbarschaft wisse sie nichts. Sie sei sich sehr sicher, dass die zeitlichen Abläufe so, wie sie sie geschildert habe, korrekt seien.

