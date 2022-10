Neuer Innenminister Ebling: „Freue mich auf das, was kommt“

Michael Ebling und Malu Dreyer. (Foto: Sascha Kopp )

MAINZ - Der bisherige Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) ist am Donnerstag als neuer Innenminister vereidigt worden. Im rheinland-pfälzischen Landtag in Mainz sprach er vor Landtagspräsident Hendrik Hering den Amtseid und fügte die religiöse Formel hinzu: "So wahr mir Gott helfe." Ebling bedankte sich im Anschluss vor der Presse für das ihm entgegengebrachte Vertrauen. Mit Wehmut gebe er nun das Amt des Mainzer Oberbürgermeisters auf - die Stadt stehe jedoch gut da. Sein Fokus als Minister liege unter anderem auf Sicherheit und auch der weiteren Aufklärung zur Situation im Ahrtal. "Ich freue mich auf das, was kommt", sagte er.

Zuvor dankte Ministerpräsidentin Malu Dreyer dem bisherigen Amtsinhaber Roger Lewentz (beide SPD) für sein elfjähriges Wirken als Innenminister. Sie freue sich, dass es gelungen sei, für die Nachfolge "eine sehr hervorragende Lösung zu finden". Dreyer fügte hinzu: "Damit wird ein nahtloser Übergang an der Spitze des Innenministeriums erreicht und die Handlungsfähigkeit des Ressorts gewährleistet." Der Landtag bestätigte Ebling mit den Stimmen der drei Regierungsfraktionen, die Oppositionsfraktionen stimmten dagegen.



