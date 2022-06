2 min

Polizei-Spezialeinheit: Auf die Persönlichkeit kommt es an

Der Cyberbunker in Traben-Trabach und der Mord an zwei Polizisten bei Kusel: In solchen Fällen rücken Spezialeinheiten der rheinland-pfälzischen Polizei aus. Die dafür geeigneten Kräfte brauchen weit mehr als körperliche Fitness.

Von dpa