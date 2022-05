Polizistenmord bei Kusel: 38-Jähriger angeklagt

Blumen und Kerzen stehen an dem Tatort bei Kusel, an dem zwei Polizeibeamte bei einer Verkehrskontrolle erschossen wurden. (Foto: dpa)

KAISERSLAUTERN - Nach den tödlichen Schüssen auf zwei Polizisten nahe Kusel Ende Januar hat die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern Mordanklage gegen den 38-Jährigen Andreas S. erhoben. Wie die Staatsanwaltschaft in einer Pressemitteilung mitteilt, hätten die Ermittlungen ergeben, dass S. allein verantwortlich für die Tat auf der K22.

Nach dem Ergebnis der Ermittlungen werde dem 38-Jährigen neben den bisher bekannten Schüssen ein weiterer, dritter Schuss mit der Schrotflinte zu Last gelegt. Demnach habe die junge Polizistin noch gelebt, als S. ihr einen dritten, tödlichen Schuss in den Kopf gab. Der Ablauf der Tat wird von den Ermittlern folgendermaßen rekonstruiert:

"Den ersten Schuss gab der 38-Jährige nach dem Vorwurf der Anklage überraschend aus der Schrotflinte aus kurzer Entfernung auf den Kopf der Polizeibeamtin ab, die dadurch schwerverletzt und bewusstlos auf die Straße stürzte, so dass der 38-Jährige davon ausging, dass sie tot war. Den zweiten Schuss gab er ebenfalls aus der Schrotflinte aus größerer Entfernung auf den männlichen Polizeibeamten ab, den er am Gesäß traf. Der Polizeibeamte schoss zur Verteidigung mit seiner Dienstpistole. Der 38-Jährige schoss dreimal mit einem Jagdgewehr auf den Polizeibeamten und verletzte ihn jedesmal schwer. Der letzte Schuss traf den Polizeibeamten am Kopf und war tödlich. Als der 38-Jährige dann die auf der Straße liegende Polizeibeamtin nach für ihn kompromittierenden Notizen durchsuchte, bemerkte er nach dem Ergebnis der Ermittlungen, dass sie noch lebte und gab mit der Schrotflinte einen weiteren Schuss auf ihren Kopf ab."

Lebensunterhalt mit Wilderei verdient

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der 38-Jährige zur Verdeckung der Jagdwilderei handelte, sowie beim zweiten und dritten Schuss zur Verdeckung der ersten Schüsse. Die Ermittlungen hätten auch ergeben, dass der Angeklagte zum Tatzeitpunkt seinen Lebensunterhalt hauptsächlich mit Jagdwilderei und der verkauften Beute verdiente.

Ermittlungen gegen den 33-jährigen Begleiter von Andreas S. aus der Mordnacht wurden indes eingestellt. Ihm wird allerdings versuchte Strafvereitlung vorgeworfen, da er S. geholfen haben soll, die Spuren der Morde zu beseitigen.

Beide Beschuldigten voll schuldfähig

Die Staatsanwaltschaft hat darüber hinaus Gutachten zur Schuldfähigkeit beider Männer eingeholt: Keiner der Beschuldigten liefere Anhaltspunkte für eine eingeschränkte Schuldfähigkeit.

Auch zu den Tatwaffen - eine Schrotflinte und ein Jagdgewehr - lieferten die Behörden neue Erkenntnisse. Beide Waffen wurden von der Ehefrau des 38-Jährigen gekauft und befanden sich legal in ihrem Besitz. Die näheren Umstände, wie der 38-Jährige in den Besitz der Tatwaffen kam, seien Gegenstand eines laufenden Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern gegen die Ehefrau wegen fahrlässiger Tötung und Verstoßes gegen das Waffengesetz. Diese Ermittlungen sind nach Angaben der Justiz noch nicht abgeschlossen.