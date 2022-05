Rheinland-Pfalz-Tag beginnt: Gewitter zur Eröffnung möglich

Jetzt teilen:

Mainz - Der dreitägige Rheinland-Pfalz-Tag beginnt am heutigen Freitagnachmittag in Mainz. Die Stadt weist aber darauf hin, dass am Nachmittag Regen und zwischen 15 und 21 Uhr auch Gewitter möglich sind. „Meteorologe Matthias Voigt beobachtet im Sicherheitsstab fortlaufend das Wetter und informiert über aktuelle Entwicklungen, so dass gemeinsam fundierte Entscheidungen getroffen werden können“, hieß es in einer Mitteilung. Nach aktuellem Stand soll das Fest wie geplant um 18.11 Uhr von Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Oberbürgermeister Michael Ebling und Landtagspräsident Hendrik Hering auf der Landesbühne vor dem Innenministerium am Schillerplatz eröffnet werden. Mit dabei auch: Prinz Mathias I. aus Ahrweiler und der Spielmannszug Ahrweiler.

