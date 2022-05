Rheinland-Pfalz-Tag: Kollidiert Eröffnung mit Unwetter?

MAINZ - Ist die Eröffnung des Rheinland-Pfalz-Tages wegen drohender Unwetter gefährdet? Die Frage stellt sich zwangsläufig. Denn für den heutigen Freitag hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) ab den Mittagsstunden „schwere Gewitter mit erhöhter Unwettergefahr“ vorausgesagt. Der Rheinland-Pfalz-Tag startet am Nachmittag. Stände öffnen um 15 Uhr, es beginnen erste Talkrunden. Die offizielle Eröffnung des Rheinland-Pfalz-Tages in Mainz soll ab 18.11 Uhr auf der Landesbühne am Schillerplatz stattfinden. „Und zum aktuellen Zeitpunkt bleibt es auch dabei. Sobald sich daran etwas ändert, wird das natürlich sofort kommuniziert“, sagt die städtische Pressesprecherin Sarah Heil auf Anfrage dieser Zeitung um kurz vor 9 Uhr heute Morgen.