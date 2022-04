Rheinland-Pfalz: Wie geht es nach Astrazeneca-Stopp weiter?

Lauterbach zu Thrombose-Gefahr

Über die Thrombose-Gefahr durch Einnahme der Antibaby-Pille wird im Zusammenhang mit dem Impfstopp mit Astrazeneca in Deutschland vor allem in den sozialen Netzwerken heftig diskutiert. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hingegen erklärt, dass dieser Vergleich nicht so einfach zu ziehen ist:

So reagierte er im Gespräch mit dem Deutschlandfunk skeptisch, als er auf den Vergleich mit möglichen Nebenwirkungen der Einnahme der Antibabypille angesprochen wurde. „Die Thrombosen, die es nach Einnahme der Pille gibt, sind nicht in der Schwere vergleichbar mit den Thrombosen, über die wir hier sprechen.“ Auch der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, Carsten Watzl, betonte, dass es nach den seit Montag vorliegenden Daten um eine spezielle Form der Thrombosen gehe. Deshalb könne man diesen Vergleich nun nicht mehr ziehen.