Schweigeminute für Flutopfer: Erinnerung wachhalten

Mainz - Die Flutkatastrophe mit mindestens 135 Toten vor knapp einem Jahr ist nach den Worten von Landtagspräsident Hendrik Hering Teil der rheinland-pfälzischen Identität geworden. „Unser Land war danach ein anderes - und ist es bis heute“, sagte Hering zu Beginn der Plenarsitzung am Mittwoch in Mainz.

„Wir müssen Wege finden, wie wir an diese Katastrophe erinnern wollen“, forderte der Landtagspräsident. „Denn wenn wir uns erinnern, sorgen wir auch gleichzeitig dafür, dass sich solch ein fatales Ereignis nicht wiederholt.“ Nach Herings Rede gedachten die Abgeordneten in einer Schweigeminute der Opfer der Flut vom 14./15. Juli 2021.

Die Abgeordneten seien in der Verantwortung, dass der Wiederaufbau bestmöglich gelinge. Zugleich setze der Landtag mit dem Untersuchungsausschuss alles daran, Antworten auf die drängendsten Fragen zu finden: „Was genau in der Flutnacht geschah - und was unterblieb.“

© dpa-infocom, dpa:220706-99-929625/2