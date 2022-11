SPD: „Rheinland-Pfalz ist richtig gut im Energiesparen“

Die Flamme eines Gasherdes brennt in einer Küche. (© Frank Rumpenhorst/dpa/Symbolbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Mainz (dpa/lrs) - - Angst vor einem Blackout in der Stromversorgung muss in Rheinland-Pfalz nach Ansicht der SPD-Fraktionsvorsitzenden im Landtag, Sabine Bätzing-Lichtenthäler, niemand haben. „Rheinland-Pfalz ist richtig gut im Energiesparen“, sagte sie am Mittwoch im Parlament in Mainz. Ob beim Heizen in den eigenen vier Wänden oder bei der Beleuchtung auf Weihnachtsmärkten, überall werde der Verbrauch zurückgefahren.

„Diese Rheinland-Pfalz-Power kann uns durch die Energiekrise tragen“, sagte Bätzing-Lichtenthäler in der Aussprache zu einer Regierungserklärung von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Ein Blackout in der Stromversorgung sei fast ausgeschlossen. Auch eine nationale Gasmangellage werde als unrealistisch betrachtet.