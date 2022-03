Stichwahl entscheidet über Bürgermeister von Pirmasens-Land

Vor dem Eingang des Rathauses steht das Wort "Rathaus" über der Tür. (Bild: dpa) (Foto: Uwe Anspach/dpa)

Pirmasens - Über den neuen Bürgermeister der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land wird in einer Stichwahl am 10. April entschieden. Keiner der drei Kandidaten erzielte am Sonntag die notwendige Mehrheit. Auf Klaus Weber (CDU) entfielen 42,81 Prozent der Stimmen, auf seinen Mitbewerber Harald Hetzfeld (SPD) 37,49.

Felix Kupper (parteilos) schied im ersten Wahlgang mit 19,7 Prozent aus. Die Wahlbeteiligung lag bei 50,98 Prozent. Insgesamt waren rund 10.000 Menschen wahlberechtigt. Die bisherige Amtsinhaberin Silvia Seebach (CDU) geht in den Ruhestand.

© dpa-infocom, dpa:220327-99-692909/3