Stichwahl um Bürgermeisteramt in Thaleischweiler-Wallhalben

Thaleischweiler-Wallhalben - Bei der Bürgermeisterwahl in Thaleischweiler-Wallhalben im Landkreis Südwestpfalz hat am Sonntag keiner der vier Kandidaten auf Anhieb die nötige Mehrheit geholt. Bei der Stichwahl am 27. März treten nun der amtierende Bürgermeister Thomas Peifer (CDU) und der Kaufmann Patrick Sema (SPD) gegeneinander an. Sie erreichten mit 44,8 beziehungsweise 35,6 Prozent die meisten Stimmen.

Die anderen beiden Kandidaten sind aus dem Rennen. Der Ingenieur Martin Eichert (FWG) kam auf 14,5 Prozent der Stimmen. Für den Angestellten Sebastian Schäfer (FDP) votierten 5,1 Prozent. Die südwestpfälzische Verwaltungseinheit hat nach eigenen Angaben 14 465 Wahlberechtigte. Die Wahlbeteiligung lag bei 50,5 Prozent.

