Stichwahl um Oberbürgermeisteramt von Bad Kreuznach

Bad Kreuznach - In Bad Kreuznach entscheidet eine Stichwahl, wer neuer Oberbürgermeister wird. Im ersten Wahldurchgang am Sonntag erreichte kein Bewerber die erforderliche absolute Mehrheit. Vorne lag der Polizist Emanuel Letz. Der 46 Jahre alte FDP-Kandidat kam laut Stadtverwaltung auf 38,8 Prozent der Stimmen. Für die amtierende Oberbürgermeisterin Heike Kaster-Meurer (SPD) stimmten 23,7 Prozent - sie ist damit abgewählt. Die 57-Jährige war seit 2011 im Amt. Für die Volkswirtin Sabine Drees (57, CDU) votierten 32,9 Prozent, sie tritt damit in der Stichwahl in zwei Wochen gegen Lenz an.

Der dritte Herausforderer Karl-Heinz Delaveaux (64, FWG) kam auf 4,6 Prozent der Stimmen. Rund 38 300 Bürgerinnen und Bürger waren nach Angaben der Stadtverwaltung wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung lag den Daten zufolge bei 36,2 Prozent.

