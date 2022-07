Studie zu Ungeimpften in Rheinland-Pfalz wird vorgestellt

Jetzt teilen:

Mainz - Das Land Rheinland-Pfalz will sich in der Corona-Pandemie bestmöglich auf den kommenden Herbst vorbereiten. Dazu zählt nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Mainz auch, sich ein Bild zu verschaffen, warum sich einige Menschen im Land bis heute nicht haben impfen lassen - trotz einer breit angelegen Kampagne für den schützenden Pieks. Dafür beauftragte das Land eine Agentur mit einer Studie, deren Ergebnisse an diesem Dienstag (12.30 Uhr) unter anderem von Landesimpfkoordinator Daniel Stich (SPD) vorgestellt werden. Im Vorfeld betonte das Ministerium, Impfungen seien und blieben „der wichtigste Schlüssel zur Bekämpfung der Corona-Pandemie“.

© dpa-infocom, dpa:220725-99-152204/2