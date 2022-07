Tankstellenmord-Prozess zieht sich weiter in die Länge

Die Tankstelle in Idar-Oberstein, an der ein 20-Jähriger erschossen wurde. (Foto: dpa)

BAD KREUZNACH - Der Prozess zum Idar-Obersteiner Tankstellenmord zieht sich weiter in die Länge. Ursprünglich war geplant, dass am Montag vor dem Landgericht Bad Kreuznach sowohl Staatsanwaltschaft als auch Verteidigung ihre Plädoyers halten. Der letzte Akt vor der Urteilsfindung. Doch ein kurzfristig eingereichter Befangenheitsantrag der Verteidigung gegen den psychiatrischen Gutachter Dr. Ralf Werner aus Bingen sorgte für eine erneute Vertagung der Plädoyers. Die Verhandlung wird am Montag, 1. August, fortgesetzt.