Trauerbeflaggung für Gorbatschow in Rheinland-Pfalz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Mainz - Zum Zeichen der Trauer um den russischen Friedensnobelpreisträger und früheren sowjetischen Staatschef Michail Gorbatschow sind in Rheinland-Pfalz Flaggen auf Halbmast gesetzt worden. Das sei am Samstag an den obersten Landesbehörden aus Anlass der Trauerfeierlichkeiten zum Tod Gorbatschows in Moskau geschehen, teilte die Staatskanzlei mit.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hatte die Trauerbeflaggung angeordnet. Sie hatte Gorbatschow als großen Friedenspolitiker und Staatsmann gewürdigt. Der frühere sowjetische Staatschef war am Dienstagabend nach schwerer und langer Krankheit im Alter von 91 Jahren in Moskau gestorben. Er gilt als einer der Väter der Deutschen Einheit und als Wegbereiter für das Ende des Kalten Krieges.

© dpa-infocom, dpa:220903-99-616356/2