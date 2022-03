Trierer OB: „Menschen haben kein Gefühl mehr für Gefahren“

Wolfram Leibe, (SPD) Oberbürgermeister von Trier, sitzt bei der TV-Spendengala "Ein Herz für Kinder". (Bild: dpa) (Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/pool/dpa/Archivbild)

Mainz - Das Bewusstsein für Gefahren wie das Hochwasser Mitte Juli ist der Gesellschaft nach Einschätzung des Trierer Oberbürgermeisters Wolfram Leibe verloren gegangen. „Die Menschen haben kein Gefühl mehr für Gefahren“, sagte der SPD-Politiker am Freitag im Untersuchungsausschuss Flutkatastrophe des Landtages in Mainz.

Die Evakuierung in Trier-Ehrang habe bei dem Hochwasser am 15. Juli um kurz vor neun Uhr begonnen. „Viele Menschen haben diese Warnung nicht wahrgenommen, obwohl wir von Haus zu Haus gelaufen sind“, berichtete der OB im Landtag. Mancher habe dann später mit einem Radlader aus dem Dachgeschoss in Sicherheit gebracht werden müssen. Das Argument sei immer wieder gewesen: „Schon meine Oma hat gesagt, das Wasser kommt nicht zu uns“, berichtete Leibe. Sieben Stunden vor der Evakuierung seien die Menschen von der Feuerwehr mit Lautsprechern informiert worden, dass eine solche Maßnahme möglich werden könne.

Die Flutwelle habe den Stadtteil Ehrang am 15. Juli gegen zehn Uhr erreicht, berichtete der Beigeordnete der Stadt Trier, Andreas Ludwig, im Untersuchungsausschuss. Wegen starken Hochwassers im Mosel-Nebenfluss Kyll waren bei der Flutkatastrophe in Trier und Umgebung Tausende Menschen in Sicherheit gebracht worden. Auch ein Krankenhaus musste evakuiert werden; Tote und Verletzte gab es nicht.

„Wir haben im Vorfeld natürlich sämtliche Warnungen gehabt“, sagte Leibe. Unklar sei lange Zeit aber gewesen, welchen der fünf Flüsse im Stadtgebiet es treffen könnte. „Ab 15 Uhr am 14. war klar, dass das Problem eher über die Kyll kommt und nicht über die anderen Gewässer.“

Der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Andreas Kirchartz beschrieb den Warnplan für die Stadt Trier: Das Sirenennetz sei zwar am Ende des Kalten Kriegs abgebaut worden, es gebe aber verschiedene Lautsprecheranlagen und es sei genau festgelegt, welche Straßen in welchem Stadtteil abgefahren werden müssten und auch der entsprechende Text für die Durchsagen hinterlegt. Leibe lobte die Arbeit der Berufsfeuerwehr und des Krisenstabs. „Die Chance für mich als OB ist, dass ich mich auf Profis verlassen kann. Deshalb war alles vorberietet.“ Notwendig sei jedoch mehr Unterstützung im Bereich der Hydrologie.

Das Stadtoberhaupt betonte auch, wie wichtig die Freiwillige Feuerwehr in Ehrang mit ihren Ortskenntnissen etwa über befahrbare Wege gewesen sei. „Die Entscheidung muss vor Ort getroffen werden.“ Dass das Krankenhaus, das eigentlich als völlig sicher galt, evakuiert werden musste, sei auch ihm vor Ort klar geworden. „Wir haben das Wasser gerochen. Es bestand aus Heizöl und Scheiße.“

Im Kreis Ahrweiler waren bei der verheerenden Sturzflut Mitte Juli 134 Menschen ums Leben gekommen, eine weiterer Mensch starb im Kreis Bitburg-Prüm. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den damaligen Landrat Jürgen Pföhler (CDU) und den ehrenamtlichen Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Kreises. Der Untersuchungsausschuss will die Katastrophe aufklären.

