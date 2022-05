Untersuchungsausschuss besichtigt Einsatzzentrale im Ahrtal

Jetzt teilen:

Bad Neuenahr-Ahrweiler - Ein fensterloser Kellerraum mit deutlich eingeschränktem Handyempfang: Der Untersuchungsausschuss Flutkatastrophe des Mainzer Landtags hat die einstige Technische Einsatzleitung der Kreisverwaltung Ahrweiler in Augenschein genommen. Die Abgeordneten drängten sich am Freitag in der Kreisverwaltung in Bad Neuenahr-Ahrweiler in den etwa wohnzimmergroßen Raum mit 17 Arbeitsplätzen, eng gestellten Tischen mit Bildschirmen und Telefonen sowie Wänden mit Smartboards unter quadratischen Neonlichtern.

Von hier aus wurden während der Flutkatastrophe im vergangenen Sommer mit 134 Todesopfern und Tausenden verwüsteten Häusern viele Rettungseinsätze gesteuert - mit augenscheinlich eingeschränkter Kommunikation. Katastrophenalarm löste der Kreis Ahrweiler damals erst etliche Stunden nach dem Auftürmen einer extremem Flutwelle gegen 23.00 Uhr in der Nacht auf den 15. Juli 2021 aus. Die Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt gegen Ex-Ahrweiler-Landrat Jürgen Pföhler (CDU) und ein Mitglied seiner damaligen Einsatzleitung wegen womöglich zu später Warnungen und Evakuierungen.

Ein anderer Experte, der stellvertretende Kreisbrandinspekteur des Landkreises, Sascha Cremer, sagte am Freitag als Zeuge in der einstigen Einsatzzentrale, der Handyempfang hier im Keller sei „definitiv schwierig“. Die Festnetztelefone hätten vorerst noch funktioniert. In der benachbarten Tiefgarage habe es in der Flutnacht keine Einsatzfahrzeuge gegeben - diese ständen stets bei den Feuerwehren in den Städten und Dörfern.

