Untersuchungsausschuss will sich mit Soforthilfen befassen

Mainz - Der Untersuchungsausschuss Flutkatastrophe des rheinland-pfälzischen Landtags will den Präsidenten des Statistischen Landesamts, Marcel Hürter, zur Auszahlung der Soforthilfen befragen. Zudem sollen noch einmal der Chef der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), Thomas Linnertz, und Innenstaatssekretär Randolf Stich (SPD) in dem Gremium gehört werden. Das teilte der Ausschussvorsitzende Martin Haller am Freitag aus der nicht-öffentlichen Sitzung mit. Termine für diese Zeugenaussagen gebe es aber noch nicht.

