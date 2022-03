Wiederaufbau nach Flut: Scholz kommt nach Ahrbrück

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). (Bild: dpa) (Foto: Michael Kappeler/dpa/Archivbild)

Bad Münstereifel/Ahrbrück - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) fährt an diesem Dienstag in das von der Flutkatastrophe betroffene rheinland-pfälzische Ahrbrück. Zuvor ist er in Bad Münstereifel in Nordrhein-Westfalen, das bei der Sturzflut im Juli 2021 ebenfalls stark beschädigt worden ist. Scholz wird von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) begleitet. Wie der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) sagte, will er sich mit Scholz in Bad Münstereifel ein Bild des Wiederaufbaus machen.

In der Ortsgemeinde Ahrbrück im Kreis Ahrweiler wird die rheinland-pfälzische Regierungschefin Malu Dreyer (SPD) dabei sein. Scholz werde mit Betroffenen sprechen und sich über ein geplantes neues Wohn- und Gewerbeviertel informieren, hieß es.

Bei der Flutkatastrophe im Ahrtal waren 134 Menschen ums Leben gekommen. Rund 750 Menschen wurden verletzt und Tausende Häuser zerstört.

