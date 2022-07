Zu Freunden in die École Maternelle: 39 zweisprachige Kitas

Jacken und Rucksäcke hängen in einer Kita im Flur. (Bild: dpa) (Foto: Caroline Seidel/dpa/Symbolbild)

Deidesheim - Kinder in nunmehr 39 Tagesstätten in Rheinland-Pfalz lernen dort von klein auf Französisch. Neu im Kreis dieser zweisprachigen „Élysée-Kitas“ ist die Kita Vogelnest in Deidesheim (Kreis Bad Dürkheim), die aus diesem Anlass am Freitag von Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) besucht wurde.

„Wenn wir mit anderen Menschen, anderen Kindern zusammenleben wollen, dann brauchen wir eine gemeinsame Sprache“, sagte die Ministerin den Kindern dieser École Maternelle, wie die Kita auf Französisch genannt wird. „Wenn wir eine Fremdsprache lernen, dann fallen die Grenzen weg, die uns einengen.“ Damit kämen nicht nur neue Erfahrungen, sondern auch viele neue Freundschaften. Den Kindern mache das Französisch-Sprechen viel Spaß, erklärte Kita-Leiterin Ulrike Stepic. Nach der Kita-Zeit gibt es einen nahtlosen Anschluss: An der Grundschule Deidesheim hat jeder Jahrgang eine zweisprachige Klasse.

Das Kita-Programm „Lerne die Sprache des Nachbarn“ gibt es in Rheinland-Pfalz seit 1986. Angesprochen sind vor allem Einrichtungen in der Grenzregion zu Frankreich. Bundesweit gibt es nach Angaben des Bildungsministeriums rund 200 „Élysée-Kitas“ - die Auszeichnung wird vom Bevollmächtigten der Bundesregierung für die deutsch-französischen kulturellen Beziehungen vergeben.

