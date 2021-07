2 min

Alena Buyx gegen Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen

Frankreich erhöht in der Corona-Krise den Druck: Sind Beschäftigte im Gesundheitswesen nicht geimpft, müssen sie bald um ihren Job fürchten. Ist so etwas auch in Deutschland denkbar - oder gar nötig?

Von dpa