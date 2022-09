2 min

Bistum behandelt Betroffene sexualisierter Gewalt abweisend

Der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche wurde im Jahr 2010 aufgedeckt. Das Bistum Osnabrück lässt die Verbrechen an Kindern in seinen Gemeinden seit 1945 untersuchen. Wie geht die Kirche damit um?

