Ex-Regierungssprecher Seibert neuer Botschafter in Israel

Berlin - Der ehemalige Regierungssprecher Steffen Seibert wird neuer deutscher Botschafter in Israel. Dies bestätigte der 62-Jährige in einer Videobotschaft an die israelische Bevölkerung auf Twitter. Die „Süddeutsche Zeitung“ hatte bereits im März über die Personalie berichtet. Seibert war mehr als elf Jahre lang Regierungssprecher unter Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Zuvor arbeitete er als Fernsehjournalist beim ZDF. In Israel übernimmt er den Posten von der bisherigen Botschafterin Susanne Wasum-Rainer, die dort Ende Juni ihren letzten Arbeitstag hatte.

Seibert äußerte sich in dem zweiminütigen Video auf Hebräisch und Englisch. Deutschland und Israel verbinde nach den „monströsen Verbrechen der Schoah“ heute eine besondere Freundschaft. „Wir haben die Lektionen aus unserer Geschichte gelernt“, versicherte Seibert. „Eine der wichtigsten Lektionen ist, zum Staat Israel zu stehen und dessen Sicherheit verpflichtet zu sein.“

