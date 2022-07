Neuer Finanzminister ruft Boris Johnson zum Rücktritt auf

Der britische Finanzminister Nadhim Zahawi hat keine Scheu vor klaren Ansagen. (Bild: dpa) (Foto: Stefan Rousseau/PA Wire/dpa)

London - Der erst am Dienstag ins Amt berufene britische Finanzminister Nadhim Zahawi hat Premierminister Boris Johnson öffentlich zum Rücktritt aufgefordert.

„Premierminister, in Ihrem Herzen wissen sie, was das Richtige ist. Gehen Sie jetzt“, schreibt Zahawi in einem auf Twitter veröffentlichten Brief an Johnson. © dpa-infocom, dpa:220707-99-938328/4