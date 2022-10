Scholz beendet Corona-Isolation

Nicht mehr nur auf dem Bildschirm: Kanzler Olaf Scholz hat seine Corona-Isolation beendet. (Bild: dpa) (Foto: Kay Nietfeld/dpa)

Berlin - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat seine Corona-Infektion überwunden und seine Isolation beendet. Der Kanzler sei freigetestet und nehme ab sofort seine Termine wieder wahr, teilte ein Regierungssprecher am Sonntag in Berlin mit.

Er bestätigte damit Informationen der ARD-Sendung „Bericht aus Berlin“. Scholz war am vergangenen Montag positiv auf Corona getestet worden und hatte sich mit milden Erkältungssymptomen in der Kanzlerwohnung im Bundeskanzleramt in Isolation begeben. Er hatte erklärt, auf ärztlichen Rat hin das Medikament Paxlovid zu nehmen, das helfen könne, die Ausbreitung des Virus im Körper zu unterdrücken.

