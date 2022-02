Ukraine: Delegation zu Verhandlungen mit Russland angekommen

Für die ukrainische Seite wird unter anderem Verteidigungsminister Olexij Resnikow an den Verhandlungen mit der russischen Delegation teilnehmen. (Bild: dpa) (Foto: -/Ukrinform/dpa)

Kiew/Minsk - Eine ukrainische Delegation ist Angaben aus Kiew zufolge zu Verhandlungen mit Russland an der ukrainisch-belarussischen Grenze eingetroffen.

Die Gruppe werde angeführt vom Fraktionsvorsitzenden der Präsidentenpartei Sluha Narodu (Diener des Volkes), David Arachamija, teilte das Präsidialamt in Kiew mit. Zur Delegation gehören zudem unter anderen Verteidigungsminister Olexij Resnikow, Präsidentenberater Mychajlo Podoljak und der stellvertretende Außenminister Mykola Totschyzkyj.

Mitgeteilt wurde zudem: „Die Schlüsselfrage der Verhandlungen ist die unverzügliche Feuereinstellung und der Abzug der Truppen vom Territorium der Ukraine.“

Genauer Verhandlungsort unbekannt

Die russische Seite sprach von einem Verhandlungsbeginn um 10.00 Uhr (MEZ). „Wir sind sofort nach ihrer Ankunft bereit für Verhandlungen“, zitierte die Staatsagentur Tass den russischne Delegationsleiter Wladimir Medinski. Medinski versicherte, dass Moskau interessiert an einer Einigung sei.

Der genaue Ort der Verhandlungen war zunächst nicht bekannt.

Die heiklen Verhandlungen wurden überschattet von Gerüchten, Belarus könnte sich schon am Montagmorgen offiziell mit Soldaten in den Krieg gegen die Ukraine einschalten. Belarussische Fallschirmjäger sollen den Befehl bekommen haben, am frühen Morgen in die Ukraine zu fliegen, schrieb die ukrainische Agentur Unian. Sie beruft sich dabei auf Informationen von Andrej Strischak von der Nichtregierungsorganisation Bysol. Diese Informationen ließen sich nicht unabhängig prüfen.

